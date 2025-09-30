  • Instagram
Токът поскъпна за домакинствата и поевтиня за бизнеса

Цените на електрическата енергия за домакинствата в България са се увеличили през първото полугодие на 2025 година, докато за бизнес клиентите се наблюдава понижение. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода януари-юни 2025 г. спрямо второто полугодие на 2024 г.

Най-голямо поскъпване на тока - със 7,7%, е отчетено при най-малките битови клиенти с годишно потребление под 1000 киловатчаса. Същевременно, при небитовите потребители с най-голяма консумация (над 150 000 мегаватчаса годишно) токът е поевтинял със 17,5%.

Единствената група бизнес клиенти, при която се наблюдава поскъпване, са най-малките предприятия с годишно потребление под 20 мегаватчаса. При тях увеличението е с 6,9 на сто според НСИ.

Природният газ поскъпна значително
Статистиката показва, че за същия период природният газ е поскъпнал както за битовите, така и за небитовите клиенти.

Най-значително е увеличението с 25,7% при най-големите битови потребители с годишно потребление над 200 гигаджаула. При бизнес клиентите най-голямо поскъпване от 18,7% е отчетено в групата с годишно потребление между 100 000 и 1 000 000 гигаджаула.

В анализа са включени всички такси, данъци и ДДС, както и компенсациите от държавата за небитовите клиенти на електроенергия.

#ток

