3 лесни, бързи, вкусни и есенни рецепти с печени чушки (+ бонус идея)

Открийте 3 лесни и бързи есенни рецепти с печени чушки плюс бонус идея, която ще впечатли гостите ви. Вкусно, сезонно и традиционно!

Вкусът на есента – защо да готвим с печени чушки?

С настъпването на есента българската трапеза се изпълва с аромати на сезонни зеленчуци. Сред тях печените чушки заемат особено място – те носят уют, вкус и традиция. Освен че са полезни и нискокалорични, чушките могат да се превърнат в основа за бързи и апетитни ястия. В следващите редове ще откриете три лесни рецепти с печени чушки, както и една бонус идея, която със сигурност ще изненада гостите ви.

Печени чушки с чесън и магданоз

Време за приготвяне: 10 минути

Тази класическа салата е чудесна гарнитура към всяко основно ястие. Обелете печените чушки, нарежете ги на ленти и подправете със счукан чесън, зехтин, малко оцет и нарязан магданоз. Леко, ароматно и витаминозно ястие, готово за минути.

Яйца върху печени чушки

Време за приготвяне: 15 минути

В тиган задушете няколко печени чушки, нарязани на ивици, с щипка сол и малко олио. Щом се затоплят, направете кладенче и чукнете 2–3 яйца. Оставете ги да се запекат, а ако предпочитате, обърнете за кратко. Получава се бързо, засищащо и ароматно ястие – идеално за закуска или вечеря.

Печени чушки, пълнени със сирене

Време за приготвяне: 20 минути

Смесете натрошено сирене с едно яйце и щипка копър. Напълнете обелените печени чушки с тази смес и ги подредете в тава. Запечете до златиста коричка. Топло, засищащо и традиционно ястие, което съчетава вкус и бързина.

Бонус: Рулца от печени чушки с крема сирене и орехи

Време за приготвяне: 20 минути

Необходими продукти:

6 печени червени чушки

200 г крема сирене

50 г смлени орехи

1 скилидка чесън (по желание)

щипка черен пипер

копър или магданоз

Начин на приготвяне:

Обелете чушките и ги оставете цели.

Смесете крема сиренето с орехите, пипера и чесъна.

Напълнете чушките със сместа и завийте на руло.

Подредете в чиния и поръсете със свежи подправки.

Резултат:

Елегантно и впечатляващо предястие, което комбинира нежност, сладост и хрупкавост – гарантирано ще впечатли вашите гости.

Печените чушки са истински есенен деликатес, който може да се приготви по стотици начини. С тези три бързи рецепти и бонус идея ще внесете уют, аромат и вкус в дома си, без да прекарвате часове в кухнята.