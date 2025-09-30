Прокуратурата образува досъдебно производство за схема с апартаменти "на зелено"

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство по сигнали на хора, които са купили апартаменти "на зелено". По случая са сезирани Националната агенция за приходите, Държавната агенция за национална сигурност, Дирекцията за национален строителен контрол и Комисията за защита на потребителите.

За случаите разказа Вероника Димитрова в рубриката "По следите" на NOVA. Потърпевшите обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно преди акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли.

Десетки хора са вложили спестяванията си в покупка на мечтаното жилище. През 2021 и 2022 година те са сключили предварителни договори с фирма "Грийнлайф-пропърти" ЕООД, която строяла комплекс до парк "Възраждане" в София.