Китай плаща 32 хиляди долара годишно за прегръщане на панди

Китайският център за защита и изследване на гигантските панди предлага една от най-необичайните работни позиции в света - "професионален прегръщач на панди". Служителите получават годишна заплата от 32 000 долара, за да се грижат за пандите и да прекарват цяла година в тяхната компания.

"Вашата работа има само една мисия: прекарване на 365 дни с пандите и споделяне на техните радости и скърби", обяснява центърът за панди в официалната обява за позицията. Задълженията включват прегръщане, хранене, почистване и игра с малките панди, като не се изискват високи академични степени, а по-скоро отдаденост и любов към животните.

Освен заплатата, служителите получават и допълнителни бонуси под формата на безплатна храна, настаняване и достъп до служебен автомобил. Центърът в провинция Съчуан е част от китайските усилия за опазване на вида, който дълги години беше застрашен от изчезване.

Изискванията към кандидатите са сравнително прости - трябва да са навършили поне 22 години, да имат базови познания за пандите и да умеят да пишат и правят снимки. Очаква се служителите не само да се грижат за животните, но и да помагат за популяризиране на дейността на центъра и участие в кампании за опазване на вида.

Тази позиция съществува от около десетилетие и всяка година предизвиква огромен интерес сред кандидатите от цял свят, макар че рекрутърите предупреждават, че работата изисква сериозна издръжливост и отдаденост. Според Йе Минсин, представител на центъра, "Нужна ви е упоритост за тази работа. Очакваме, че кандидатите ще бъдат предимно служители от големи градове, свикнали да ядат каквото пожелаят, но в базата за гигантски панди, изборът няма да е толкова богат."

Позицията е част от усилията на Китай за опазване на пандите, които са национален символ на страната и често се използват като средство за "мека дипломация" в отношенията с други държави.