Симеон Николов: Не съм си представял медал от световно на този етап

Симеон Николов: Не съм си представял медал от световно на този етап
Волейболният национал Симеон Николов заяви, че всички в българския отбор, спечелил сребро на световното първенство за мъже, са изключително развълнувани от церемонията на летище "Васил Левски" днес.


"Благодаря за посрещане, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме и даже повече не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Очакваме следобед да видим хората. Факт е, че много емоция държахме по време на мачовете и сега е време да разпуснем. Сърцата туптят, пълни с емоции и ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели", коментира 18-годишният разпределител Николов след пристигането на националния тим на България на родна земя.

"Не съм си представял, че някога ще летя с този самолет, че ще имам медал от световно първенство на този етап от кариерата ми. Много работа свършихме. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да спечелим и злато. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още. Разбира се, баща ни много се гордее с нас. Всеки се радва да чуе „Браво“ от родителите си", добави Симеон Николов, който ще играе от новия сезон в Локомотив (Новосибирск).

