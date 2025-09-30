Медиците остават на прицел - осем производства за нападения за три месеца

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медик. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов по време на форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?", цитирайки данни от прокуратурата.

Събитието е част от Националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева, която цели да повиши обществената ангажираност към проблема с нападенията над медицински лица.

"През последните години БЛС положи много усилия, за да се защитят медиците," заяви Брънзалов. Той подчерта, че организацията е сключила споразумение с прокуратурата, което гарантира по-бърза и адекватна реакция на институциите.

"Създадохме механизъм за подаване на сигнали и проведохме обучения за справяне с агресията на работното място," добави председателят на БЛС.

Спад на нападенията през последните години

В сравнение с предходните години се наблюдава положителна тенденция в статистиката. През 2022 г. прокуратурата е образувала 13 производства за причиняване на телесна повреда на медик, през 2023 г. броят им е бил неуточнен, а през 2024 г. случаите на нападения са спаднали до 10.

По отношение на наложените наказания, д-р Брънзалов посочи, че през 2022 г. те са били 17, от които четири ефективни присъди. През 2023 г. наказанията са 12, с преобладаващи условни присъди, а през 2024 г. броят им е 13. Само за първото тримесечие на 2025 г. вече има четири наложени наказания.

"Добрата новина е, че за този период нямаме нито един изгубен човешки живот на медик вследствие на нападение. Също така няма и нито едно оправдано лице, след като му е било повдигнато обвинение," коментира председателят на БЛС.