Вандализъм в центъра на София: Румънец потрошени прозорците на седем магазина
Румънски гражданин потрошени прозорци на седем магазина в центъра на София, задържаха го.
Софийска районна прокуратура съобщи, че са събрани доказателство, според които на 28 септември около 21,15 часа, обвиняемият мъж в условията на продължавано престъпление е счупил стъклени прозорци на седем търговски обекта на бул. Княгиня Мария Луиза и ул. Екзарх Йосиф в столицата.
По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Предвид възможността да се укрие, мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.
Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
