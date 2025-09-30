От дронове до ракети: Украйна цели глобални износи на оръжие

Украйна има планове за износ на излишни оръжия към няколко места по света, включително Съединените щати, Европа, Африка и Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски във видеообръщение. Целта е приходите от тези контролирани износи да се използват за финансиране на производството на оръжия, които са спешно необходими на фронтовата линия, както и на системи, доказали ефективността си при удари дълбоко в руска територия. Вече са постигнати споразумения за четири дестинации на износ – Америка, Европа, Близкия изток и Африка – като украинското правителство подготвя необходимите сделки.

Зеленски поясни, че новината идва следва среща на щаба на Главнокомандващите в понеделник, 29 септември, по време на която са обсъдени доклади за нуждите на Украйна от далекобойни оръжейни системи. Подчертавайки значението на максималното използване на вътрешното производство, той отбеляза, че производственият капацитет на страната остава недоизползван. Правителството пренасочва финансирането, за да гарантира, че всяка способна украинска компания получава поръчки и може да ги изпълни напълно.

Подкрепата от международни партньори, особено за производството на дронове, е посочена като ключов елемент в тези планове. Зеленски подчерта, че Министерството на отбраната и свързаните институции имат задача да осигурят на производителите възможност да поемат възможно най-много поръчки, като същевременно планират производството и договорите така, че арсеналите да останат адекватно заредени.

Този ход идва на фона на разрешението на президента на САЩ Доналд Тръмп Киев да извършва удари използвайки оръжия с далечен обсег по руски цели, което подчертава стратегическото значение както на вътрешното производство, така и на внимателно управлявания износ на оръжие за подкрепа на военните операции на Украйна.