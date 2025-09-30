Росен Желязков обяви успешна евакуация на българи от Газа

Операцията по евакуацията на български граждани от ивицата Газа е преминала „добре координирана и безопасна". Това съобщи премиерът Росен Желязков, цитиран от БНТ.

Министър-председателят изрази благодарност към всички институции, взели участие в спасителната акция, и увери, че страната ни ще продължи да действа по установените протоколи при необходимост от евакуация на други сънародници от региона.

"За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена," поясни Росен Желязков.

На въпрос дали още българи се нуждаят от помощ в Газа, премиерът потвърди: "Със сигурност има, но в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол."

Корупционен скандал със служители на „Автомобилна администрация"

Росен Желязков коментира и случая със задържаните служители на "Автомобилна администрация", обвинени в искане на подкуп от шофьорите на Роби Уилямс. Според премиера, общественото възприятие за корупция в България надвишава реалните нива.

"Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган за пътищата и е крайно време това да се случи. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут," заяви той.

Поздравления за волейболния отбор

Премиерът отправи и специални поздравления към националния волейболен отбор за постигнатите успехи.

"Изключителен успех. Аз не помня от 1994 година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. И всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия и борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но този отбор — потенциалът, младостта — дават гаранция за успеха напред," подчерта Росен Желязков.