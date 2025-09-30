  • Instagram
10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври

10 населени места в Ямболско остават без вода от днес до 2 октомври. Причината - планов ремонт на помпена станция "Козарево", от която се захранват селата от т. нар. група "Бакаджик".

Без питейна вода ще бъдат шест села от община Тунджа, също и районът на връх Бакаджик.

Мярката ще засегне и жителите на четири села в Стралджанско.

Планираният ремонт включва обновяване на тръби и вътрешна арматура, също и подмяна на помпа.

Той е част от инвестиционната програма на ВиК дружеството предвид честите аварии на съоръжението през летните месеци.

