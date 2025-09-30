Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев

Директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов ще валидират пощенска марка с лика на великия български актьор Георги Калоянчев. Събитието ще се състои на 30 септември 2025 г. от 10:30 часа във фоайето на Сатиричен театър "Алеко Константинов" в София.

Пощенската марка се издава по случай 100 години от рождението на именития сатирик, който е работил на сцената на Сатиричния театър над 50 години. На церемонията ще присъстват семейството на актьора, официални гости и трупата на театъра, която пази паметта за големите творци за бъдещите поколения.

През месец май тази година Сатиричният театър вече почете паметта на Георги Калоянчев с прожекция на филма "Възгледите на един Homo Ludens" от поредицата "Умно село", който припомня кино и театрални роли на Калата и шоу програми с негово участие.

Изданието на пощенската марка е част от тематичния план на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г., в който са включени общо 34 пощенски марки по 21 теми. През същата година с пощенска марка ще бъде отбелязана и 100-годишнината от рождението на другия обичан български актьор Георги Парцалев.