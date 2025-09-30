Тестват Bg-Alert в редица градове в страната

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ще бъде тествана в сряда, 1 октомври, от 11:00 часа в множество населени места в България, включително Русе, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

По време на теста ще бъдат активирани акустични сигнали, които ще бъдат съпътствани от гласова информация. Системата BG-ALERT, предназначена за изпращане на съобщения до мобилните телефони на гражданите, също ще бъде тествана в периода от 11:00 до 11:30 часа, посочва информацията от официалния сайт на системата.

Тестване на сирените ще се проведе в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове на тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол. Проверката ще обхване и населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", допълват от МВР.

Регулярно тестване

От министерството припомнят, че системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври. Тренировката има за цел да провери техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и да спомогне за обучението на населението за реакция при реални извънредни ситуации.