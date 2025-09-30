Църквата чества паметта на двама велики мъченици днес

На 30 септември православната църква отбелязва паметта на свети свещеномъченик Григорий, просветител на Армения и света мъченица Рипсимия. Техните жития разкриват необикновената сила на вярата и драматичните обстоятелства, довели до покръстването на цяла Армения.

Свети Григорий се родил около средата на III век в знатно езическо семейство, близко до царския двор на персийските владетели. Още в ранна възраст заедно с родителите си избягал от Армения в Кесария Кападокийска, където се запознал с християнската вяра и приел свето Кръщение.

След като встъпил в брак с благочестивата християнка Мириам и им се родили двама синове, двамата по взаимно съгласие се разделили и приели монашество. По-късно Григорий се завърнал в родината си и постъпил на служба при цар Тиридат III, който бил езичник и преследвал християните.

Години на изпитания

Когато царят разбрал, че Григорий е християнин, се разгневил и се опитал да го принуди да се отрече от вярата си. Светецът отказал категорично и бил подложен на жестоки мъчения. След тях го хвърлили в дълбока яма, където прекарал цели 14 години. Оцелял благодарение на една вдовица, която всеки ден спускала храна за него.

Междувременно цар Тиридат продължил гоненията срещу християните. Негова жертва станала и света мъченица Рипсимия заедно с придружаващите я монахини, избягали от преследванията на римския император Диоклециан.

Чудото, променило Армения

След това злодеяние царят се разболял тежко и се умопобъркал, започвайки да прилича на звяр. Сестрата на Тиридат получила насън указание, че единственото лечение е да освободят Григорий от ямата - което и направили. Светецът погребал телата на убитите монахини и чудотворно излекувал владетеля.

Благодарение на това чудо около 301 година свети Григорий покръстил цар Тиридат заедно с неговите сродници, дворяни и висшата арменска аристокрация. След това бил изпратен в Кесария Кападокийска, където бил ръкоположен за епископ и определен за патриарх на Армения.

Когато се върнал в родината си, придружен от много свещеници, Григорий се заел с покръстването на цялата страна. Така Армения станала първата държава, приела християнството като официална религия, а той получил прозвището "Просветител на Армения".

В края на живота си светецът предал епископската катедра на своя по-малък син, а самият той се оттеглил на отшелничество в пещера, където починал около 325 година. След смъртта му мощите му били открити от пастири. Десницата на свети Григорий се пази като главна светиня в катедралата в Ечмиадзин, духовната столица на Армения.