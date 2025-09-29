Близо 100 бона открити в дома на корумпе от сагата с екипа на Роби Уилямс

При претърсванията в автомобили, служебни помещения и жилища на служителите на "Автомобилна администрация", заловени за взимане на подкуп от екипа на Роби Уилямс, са открити кутии от цигари със скрити в тях еврови и левови банкноти, а в дома на единия е намерена голяма сума пари.

Общо са намерени около 43 000 евро и над 5000 лв.

Снимка: ГДБОП



Двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са задържани и обвинени в корупция. Те са поискали и получили подкуп от чуждестранни водачи. Задържани са за срок до 72 часа.

Подкупите от шофьорите на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, са били поискани с помощта на приложението за превод на Google. На 28.09.2025 г., с постановления на наблюдаващия прокурор в Софийска градска прокуратура бяха привлечени към наказателна отговорност двама инспектори към Областен отдел „Автомобилна администрация-София“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, пишат от Софийска градска прокуратура.

Обвинението спрямо тях е за подкуп по чл. 301, ал. 1 НК, като за единия обвиняем подкупът е в условията на продължавано престъпление.

Снимка: ГДБОП

Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до десет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до ½ от имуществото на виновния.

Според наблюдаващия прокурор в началния етап от разследването са събрани достатъчно доказателства, че на 25.09.2025 г. около 19,20 часа в гр. София, на 01 км на автомагистрала „Тракия“, непосредствено след изход гр. София и в близост до бензиностанция, обвиняемите поискали и приели парична сума от чуждестранни водачи на товарни автомобили, за да не им бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

Снимка: ГДБОП

Единият от обвиняемите поискал и приел 200 лева от един от водачите, а другият – съответно 200 лева и 300 евро от други двама от водачите. В товарните автомобили била превозвана техника, предназначена за концерт на изпълнителя Роби Уилямс, проведен на 28.09.2025 г. на Национален стадион „Васил Левски“ в гр. София.



Досъдебното производство е образувано от органите на СДВР в условията на неотложност след сигнал от организатора на концерта. В хода му са проведени обиски, както и претърсвания на автомобили и жилища. От дома на единия от обвиняемите са иззети 42 хил. евро.

Парична сума в евро е открита и иззета и от отделението за резервна гума на автомобила на другия обвиняем, част от която – в кутии от цигари. Суми в по-малък размер са иззети и при останалите действия по разследване.

Проведени са разпити на свидетели, включително пред съдия. На основание чл. 64, ал. 2 НПК обвиняемите са задържани с постановление на прокурора за срок до 72 часа. Предстои на 30.09.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

