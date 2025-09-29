МВнР: Българката е задържана в Русия за мошеничество
Българка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.
Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).
Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната.
Още по темата:
- » България призовава всички израелски заложници да бъдат освободени
- » МВнР се скара на посланичката на Германия след появата й на протеста снощи
- » МВнР предупреждава за проблеми с полетите до Италия
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
12 месеца без книжка и 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София17:20 23.09.2025 | Криминални
Последно от Закон и ред