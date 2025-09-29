  • Instagram
Държавите-членки на ЕС сами ще решават дали да свалят вражески дронове

ЕК
Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна членка, се вземат от засегнатите държави, заяви говорителят на Европейската комисия Тома Рение.

През октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата миналата седмица на няколко "фронтови“ държави от ЕС, сред които и България, за изграждане на "стена срещу дронове“.

Според Рение към разговорите ще се присъединят още държави, предаде БНР.

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове нарушители и определянето на посоката, откъдето те идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни Рение. Той изтъкна, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО.



