Мъж уби жена в къщата ѝ в Пещера, открадна телефон и пари

Установено било, че се касае за убийство на 62-годишна жена от Пещера. Тялото било транспортирано за аутопсия в отделение по Съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена.

Извършителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по разследването под надзора на прокуратурата.