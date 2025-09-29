400 лева и 300 евро подкуп за „пътя към сцената“: Изнудвачите инспектори искали подкупа с Google преводач

Двама служители на "Автомобилна администрация" са задържани, след като поискали и приели подкупи в размер на близо 1000 лева - 400 лева и 300 евро от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа.

"Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване. Провели са разпити на свидетели, на по-късен етап включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и на адреси, както и обиски на лица. На 28 септември СГП с постановление привлече двама служители на изпълнителната агенция за подкуп за това, че са поискали и приели суми от по 200 лева и 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта, който се състоя", обясни зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тези действия служителите на "Автомобилна администрация" са извършили на 25 септември.

"Сумите, които първоначално са поискани и приети от служителите са 200 лева от един от водачите, 200 лева от друг от водачите и 300 евро от третия от тях".

Утре трябва да стане ясно дали на задържаните ще им бъде поискана мярка "задържане под стража". Към момента те са задържани за 72 часа.

Главен комисар Любомир Николов обясни, че 22 товарни композиции е трябвало да пристигнат за концерта. Пет от тези композиции са спрени на контролно-пропускателен пункт "Черната котка".

"Петте водача твърдят, че им е поискан подкуп с оглед на това, че имат повреда в тахо шайбите. Част от тях не са възприели техните заплахи, че ще бъдат глобени за тяхната неизправност, ако мога така да кажа, с 750 евро, но другите трима са отговорили на техните искания и за съжаление са дали подкуп в размер на 300 евро и други двама по 200 лева", обясни главен комисар Любомир Николов.

Имало е езикова бариера между служителите и шофьорите, тъй като те са английски граждани.

"За комуникацията са използвали Google Translate. Друго интересно е, че тези, които не са имали сумата в себе си, която им е поискана, са били принудени да изтеглят от близкия банкомат сумата от по 200 лева", каза Николов.

В хода на претърсванията и обиските разследващите попаднали на интересни находки.