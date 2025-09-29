Москва: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва?

Русия заяви, че ще анализира внимателно дали американските ракети Tomahawk, които евентуално биха били доставени на Украйна, са били изстреляни с помощта на данни за насочване, предоставени от Съединените щати, предава Ройтерс, цитирана от бТВ.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в неделя, че Вашингтон разглежда украинско искане за получаване на ракети Tomahawk, които имат обхват от 2500 км – достатъчен, за да достигнат Москва, ако бъдат изстреляни от Украйна.

Руският президент Владимир Путин вече е заявявал, че западните страни ще се превърнат в преки участници във войната, ако предоставят насочване и разузнавателна информация, за да може Украйна да изстрелва ракети дълбоко в Русия.

Запитан за коментарите на Ванс, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ги анализира внимателно.

"Въпросът, както и преди, е следният: кой може да изстреля тези ракети...? Само украинците могат ли да ги изстрелват или американските войници трябва да правят това?", каза той. "Кой определя насочването на тези ракети? Американската страна или самите украинци?", добави Песков, казвайки, че е необходим "много задълбочен анализ".

Във всеки случай, каза той, ракетите Tomahawk няма да променят играта. "Дори ако това се случи, няма панацея, която да промени ситуацията на фронта за киевския режим в момента. Няма магическо оръжие. И независимо дали става дума за Tomahawk или други ракети, те няма да могат да променят динамиката", каза Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от Съединените щати да продадат ракетите на европейски държави, които биха ги изпратили в Украйна.

Ванс заяви в предаването "Fox News Sunday", че президентът Доналд Тръмп ще вземе окончателното решение дали да разреши сделката.

Кийт Келог, специалният пратеник на САЩ за Украйна, каза, че Тръмп е посочил, че Киев вече би трябвало да може да нанася удари на далечни разстояния срещу Русия. "Мисля, че като прочета какво е казал той (Тръмп) и какво е казал вицепрезидентът Ванс, отговорът е "да". Използвайте способността да удряте дълбоко. Няма такива неща като убежища", каза Келог пред Fox News по-късно в неделя.



