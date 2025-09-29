Ивелин Михайлов за заплахите към него: Не ходя с охрана

Да организираме пред НС среща с хората и никой няма да им ходи пред къщите. Хората искат да говорят с тях, нека излизат всеки ден пред НС, те са народни представители и трябва да дават отчет на хората, призова лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю пред БНР.

И допълни, че когато "Възраждане" съберат 70 подписа за вота си на недоверие към правителството, последните 10 подписа ги имат от "Величие". Така Ивелин Михайлов обеща подкрепа на Костадин Костадинов.

В предаването "12+3" той коментира заплахите срещу него през уикенда и твърди, че те са след серия от заплахи, отправени към него в различни предавания, "спонсорирани вероятно от Пеевски и Борисов".

"Има влогър, който защитава винаги тези на Пеевски, многократно заплашва с убийство от негово име и насъсква трети лица срещу мен. Симеон Милков и Емил Русанов постоянно измислят разни теории и ме свързват с Костадин Костадинов и когато това се наслоява в публичното пространство, има хора със слаби нерви и могат да търсят саморазправа с мен", притеснява се Ивелин Михайлов.

Той смята, че заплаха за Пеевски и Борисов, защото "Величие" разкриват престъпление и публикували видео с депутата Марио Ангелов от АПС, който си признава, че Пеевски е заплашвал дъщеря му и хора около него, и затова е напуснал:

"Той признава в записа, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски, което означава, че ДАНС трябва веднага да реагира и този човек да бъде арестуван, защото има злоупотреба с власт и склонява хора, избрани от народа, да променят своите възгледи. И това е престъпление, равно на държавна измяна".

Ивелин Михайлов се предложи да реши проблемът с водата в Плевен и каза:

"10 млн. лв. взимаме с Павел Стоименов и прекарваме вода на Плевен в рамките на 2 месеца - за 10 млн. лв.! Правителството ви гарантирам, че и за половин милиард няма да го направи това нещо".

Лидерът на "Величие" смята, че е неудобен, защото казвал "скритата истина".

"Силата ни е по-голяма от определяната от социологическите агенции. Аз не ходя с охрана, а и аз съм една личност, която е като звезда, където отида – поздравяват ме. Борисов и Пеевски, ако пътуват без охрана, ще видят реакцията на хората", коментира Ивелин Михайлов.



