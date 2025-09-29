  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +22
Пловдив: +11 / +21
Варна: +12 / +21
Сандански: +14 / +23
Русе: +10 / +21
Добрич: +11 / +19
Видин: +9 / +20
Плевен: +9 / +20
Велико Търново: +7 / +20
Смолян: +5 / +13
Кюстендил: +9 / +20
Стара Загора: +10 / +20

€ 500 са искани от шофьорите на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс

  • Сподели в:
  • Viber
€ 500 са искани от шофьорите на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс

Pixabay
A A+ A++ A

Общо 500 евро е поисканият подкуп от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс, който имаше концерт снощи в София. Това съобщава БНР, позовавайки се на свои източници.

Сумата е била поискана от петима души, които са били водачи на камионите. Те са били спрени на влизане в София в петък миналата седмица.

Служителите са задържани. Разследването по случая продължава. От ИААА оказват пълно съдействие на органите на МВР.

Двамата инспектори са дългогодишни служители и вече са уволнени, стана ясно по-рано от думите на министър Гроздан Караджов.

#подкупи #ИААА

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?