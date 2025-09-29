€ 500 са искани от шофьорите на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс

Общо 500 евро е поисканият подкуп от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс, който имаше концерт снощи в София. Това съобщава БНР, позовавайки се на свои източници.

Сумата е била поискана от петима души, които са били водачи на камионите. Те са били спрени на влизане в София в петък миналата седмица.

Служителите са задържани. Разследването по случая продължава. От ИААА оказват пълно съдействие на органите на МВР.

Двамата инспектори са дългогодишни служители и вече са уволнени, стана ясно по-рано от думите на министър Гроздан Караджов.