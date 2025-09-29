€ 500 са искани от шофьорите на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс
Общо 500 евро е поисканият подкуп от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс, който имаше концерт снощи в София. Това съобщава БНР, позовавайки се на свои източници.
Сумата е била поискана от петима души, които са били водачи на камионите. Те са били спрени на влизане в София в петък миналата седмица.
Служителите са задържани. Разследването по случая продължава. От ИААА оказват пълно съдействие на органите на МВР.
Двамата инспектори са дългогодишни служители и вече са уволнени, стана ясно по-рано от думите на министър Гроздан Караджов.
Още по темата:
- » Близо 100 бона открити в дома на корумпе от сагата с екипа на Роби Уилямс
- » 400 лева и 300 евро подкуп за „пътя към сцената“: Изнудвачите инспектори искали подкупа с Google преводач
- » Уволниха двамата, искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс
Коментирай
Най-четено от Общество
"Сбогом, Богиньо": Издъхна кинолегендата Клаудия КардиналеВидео 17:15 24.09.2025 | In Memoriam
Първа прогноза за зимата: Ледени сибирски вълни, но без сериозни бури20:30 24.09.2025 | Времето
Последно от Общество