Общонационална стачка в Гърция на 1 октомври парализира страната

Стоп кадър/Туитър/@PAME_Greece
24-часова общонационална стачка ще блокира транспорта и публичните услуги в Гърция на 1 октомври. Протестът е организиран от двете най-големи синдикални организации – GSEE и ADEDY.

Към стачката срещу новия трудов закон на правителството се присъединяват както работници от частния, така и от държавния сектор, съобщи гръцкото издание "Катимерини", цитирано от бТВ.

Стачката се очаква да засегне местните администрации, държавните болници, училищата, градския и междуградския транспорт, пристанищата, железниците и въздушния трафик.

Учителските организации – Федерацията на учителите в началното образование (DOE), Федерацията на преподавателите в средното държавно образование (OLME) и Федерацията на частните учители (OIELE) – също призоваха членовете си да се включат.

В Атина автобусите и тролейбусите ще се движат само между 9 и 21 ч., а метрото и трамваят ще работят от 9 до 17 ч., за да осигурят достъп до протестните прояви.

Националната федерация на железничарите (POS) и синдикатът на авиодиспечерите също участват, а Федeрацията на моряците (PNO) спира всички фериботни курсове.

Таксиметровите шофьори в Атика пък обявиха отделна стачка с искания за по-добри условия на труд.


#Гърция #общонационална стачка

