Зеленски: Украйна предлага изграждане на единен въздушен щит с Европа
Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.
"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.
Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".
