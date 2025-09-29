  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +17
Пловдив: +15 / +17
Варна: +15 / +19
Сандански: +15 / +20
Русе: +13 / +15
Добрич: +13 / +15
Видин: +11 / +16
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +15
Смолян: +7 / +10
Кюстендил: +11 / +16
Стара Загора: +13 / +15

Зеленски: Украйна предлага изграждане на единен въздушен щит с Европа

  • Сподели в:
  • Viber
Зеленски: Украйна предлага изграждане на единен въздушен щит с Европа

ФБ/Володимир Зеленски
A A+ A++ A

Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".


#Володимир Зеленски #войната в Украйна #ЕС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?