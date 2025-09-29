  • Instagram
Тръмп позлати Овалния кабинет (ВИДЕО)

Тръмп позлати Овалния кабинет (ВИДЕО)

Стопкадър/Х
Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи в социалната мрежа Truth Social елементи на декора, изработени от злато 999 проба, предназначени да украсят Овалния кабинет. Там ще бъдат монтирани златни интериорни детайли и стенни декорации.

Тръмп отбеляза, че Овалният кабинет и кабинетът на Белия дом са използвали злато с най-висока чистота - 24 карата. Според него световните лидери високо оценяват качеството и красотата на такъв дизайн, показвайки наслада. Той подчерта още, че Овалният кабинет е най-добрият в историята по отношение на външен вид и постижения.

Струва си да се отбележи, че традиционно всеки нов президент на САЩ оборудва Овалния кабинет по свой вкус. Вътрешните ремонти обикновено се извършват в деня на откриването. По стените се поставят портрети на исторически личности, които вдъхновяват държавния глава, както и се променят елементи от околната среда.

ДоналдТръмп, веднага след встъпването си в длъжност, активно пое наследството на своя предшественик ДжоБайдън. В първите часове след встъпването в длъжност той отмени 78 от указите на Байдън и започна да пререгистрира работното жилище. Едно от ключовите нововъведения беше връщането на бутона за поръчка на диетична кола.

