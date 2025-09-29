  • Instagram
Уволниха двамата, искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

Уволниха двамата, искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс
Уволнени са служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, съобщи за БТА вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители.

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. "Автомобилна администрация" оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", коментира Гроздан Караджов.

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион "Васил Левски" вчера.

"България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове", каза британската попзвезда.

#подкупи #ИААА #Гроздан Караджов

