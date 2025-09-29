  • Instagram
Безплатни консултации с кардиолози в Световния ден на сърцето

Днес отбелязваме Световния ден на сърцето. По този повод в болница „Лозенец“ в София ще се проведат безплатни консултации с кардиолози.

Инициативата е част от глобалните прояви, посветени на опазването на сърдечното здраве, които тази година преминават под мотото „В ритъма на сърцето“.

По данни на НЗОК само през 2024 г. над 62 800 души са диагностицирани със сърдечна недостатъчност, като броят им нараства ежегодно.

Медицинските специалисти напомнят, че профилактиката и навременното проследяване на симптоми като високо кръвно налягане, лесна умора или задух могат да спасят живот.

