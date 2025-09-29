Лошите навици в банята, които всеки от нас има

Банята е едно от най-трудните за поддържане чисти места у дома. Мухъл, котлен камък, сапунени следи – дори след дълго търкане понякога не изглежда толкова свежа, колкото ни се иска.

Истината е, че не само влагата и времето работят срещу нас – някои наши ежедневни навици всъщност допринасят за по-големия безпорядък и за скритите огнища на бактерии.

Ето кои са 7-те „мръсни навика“, от които е добре да се освободим още днес.

1. Пускате коса в канала

На пръв поглед изглежда удобно – просто пускаме космите да заминат с водата. Но с времето те се натрупват със сапунени остатъци и водят до запушвания и неприятна миризма.

По-добре: използвайте протектор за канала, а косата събирайте и изхвърляйте в кошчето. Ако вече имате проблем, сода бикарбонат и оцет могат да помогнат при по-леки запушвания.

2. Подрязване на мокри нокти

Мокрите нокти са по-меки и лесни за рязане, но и по-податливи на накъсване. Освен това отрязаните парченца лесно се разпиляват по банята.

По-добре: режете ноктите сухи. Можете да използвате нокторезачки със специален контейнер, които събират остатъците, или да сложите леко тиксо по ножицата, за да ограничите разпиляването, пише idei.bg.

3. Оставяне на завесата за душ сгъната

След къпане често оставяме завесата свита в единия край. Това задържа влага и създава идеална среда за мухъл.

По-добре: винаги я издърпвайте да изсъхне изцяло и проветрявайте банята. Ако вече има петна, накиснете завесата в разтвор на сода или слаб разтвор на белина.

4. Пускате водата в тоалетната с отворен капак

Малко хора осъзнават, че при всяко пускане на водата се образува „аерозол“ от бактерии и микроскопични капчици, които се разнасят из цялата баня.

По-добре: затваряйте капака преди промиване. Това е прост навик, който предпазва не само от микроби, но и от разпространение на почистващи химикали във въздуха.

5. Споделяне на кърпи

Кърпата изглежда чиста, но влагата в нея е идеална среда за развитие на бактерии и мухъл. Споделянето може да пренася вируси и кожни инфекции.

По-добре: всеки член на семейството трябва да има собствена кърпа. Сменяйте и перете ги редовно, за да са винаги свежи.

6. Не перете постелката за баня

Постелката събира влага всеки ден, но често забравяме да я изперем. Така се превръща в източник на миризми и мухъл.

По-добре: перете я веднъж седмично на най-високата препоръчана температура. Междувременно я окачвайте да изсъхне, вместо да стои постоянно на пода.

7. Пиете вода за уста директно от бутилката

Звучи удобно, но слюнката ви остава по ръба и може да попадне обратно в течността, което насърчава развитието на бактерии.

По-добре: използвайте капачката като мерителна чашка или малка чаша за вода за уста. Така ще запазите съдържанието чисто и безопасно за всички.