Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ - СДС

Настоящото правителство има амбициите да изкара пълен мандат, "ако на президентските избори не се случи нещо екстремно", заяви председателят на СДС Румен Христов при посещението си в Русе днес. Той беше категоричен, че кандидатът на ГЕРБ-СДС ще спечели президентските избори.

"Аз съм убеден, че кандидатът на ГЕРБ-СДС ще спечели тези избори. Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, който да продължи по пътя, който е поела България, да следваме цивилизационния избор, който беше направен отдавна", каза Христов, цитиран от БТА.



Според лидера на СДС е задължително в президентството на "Дондуков" 2 след Румен Радев да влезе проевропейски кандидат. Христов коментира и напрежението между настоящия президент и управляващото мнозинство, като заяви, че това няма да е повод за предсрочни избори.

Остра критика към Румен Радев

"Престрелките бяха започнати от Румен Радев. Очевидно е, че той се притеснява, че 'царуването' му изтича след една година", коментира Христов. Той предположи, че президентът мисли за свой политически проект и е изнервен от това, че ако няма предсрочни избори, след президентските избори дивидентите, които получава като действащ държавен глава, ще намалеят драстично.

Откриване на информационен офис в Русе

Румен Христов беше в крайдунавския град за откриване на информационен офис и приемна на Илия Лазаров в качеството му на член на Европейския парламент и на Европейската народна партия. Това беше повод и за заседание на Националния изпълнителен съвет на СДС в Русе, на което се обсъди динамичната актуална политическа обстановка.



Стабилно мнозинство

"Мнозинството е стабилно. То осигурява възможност правителството да работи добре. Ние правим в парламента всичко възможно да имаме едно стабилно управление, предвид на голямата задача, а именно влизането в еврозоната от 1 януари, плавният преход за приемането на еврото, преминаването от лева в евро да стане наистина плавно", каза още Румен Христов.

Той отчете, че Националният изпълнителен съвет на СДС ще обсъди още проблемите с водоснабдяването и с усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, както и цялата законодателна програма, която предстои пред парламента през тази сесия.