Петър от „Ергенът" се оказа ИЗМАМНИК! Влязъл обвързан в шоуто

Петър от „Ергенът“ се оказа ИЗМАМНИК! Влязъл обвързан в шоуто
Актьор в пълния смисъл на думата е Петър Данов от „Ергенът – Любов в Рая“. Театралът, който го играе лудо влюбен в Кристина и с трепет разказа как има пеперуди в стомаха след целувката с нея, се оказа щастливо обвързан. Това научи само и единствено Intrigi.bg, като разполагаме и с доказателствата за наглата измама.

Още преди да влезе в шоуто, Петър е имал връзка с красивата гимнастичка Благовеста Джендова, с която и след края на предаването са заедно. Двамата дори съвсем наскоро са били на кръстници на сватбата на техните приятели, а след финала на „Ергенът“ са били заедно на екстремно преживяване с бънджи на Божиите очи.

Връзката на Петър и Бубето, както я наричат близки, е сериозна, за разлика от отношенията му с Кристина в „Ергенът – Любов в Рая“. Може би юристката е знае, че сърцето на Петър е заето и това е причината да се държи толкова резервирано и студено с него. Едва миналия епизод тя се осмели на близост с избраника си, и то по-скоро с цел да се бетонира в предаването. По всичко личи, че актьорът също много държи да остане, защото всеотдайно влиза в ролята на лудо влюбен ерген.

Неговата реална половинка пък явно няма нищо против участието му в „Ергенът“ и е широко скроен човек. Разочарованието тук е за блажено вярващия зрител, който за пореден път бе заблуден, че в риалити шоу може да се зароди истинска любов.

#"Ергенът"

