СНИМКА Съседи изкараха снегорините
Сняг е завалял много близо до България, а именно в съседна Румъния. Кадрите са от Трансалпина, съобщава Meteo Balkans.
Припомняме, че температурите паднаха рязко в последните няколко дни. Синоптици прогнозират и сняг по високите части на планините в България до дни.
Още по темата:
- » Сняг натрупа недалеч от Черно море
- » Meteo Bulgaria: Нов студен фронт идва на 10 април със силен и бурен вятър в цялата страна
- » Синоптиците разкриха къде ще продължат валежите от дъжд и сняг
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят