СНИМКА Съседи изкараха снегорините
Сняг е завалял много близо до България, а именно в съседна Румъния. Кадрите са от Трансалпина, съобщава Meteo Balkans.

Припомняме, че температурите паднаха рязко в последните няколко дни. Синоптици прогнозират и сняг по високите части на планините в България до дни.

