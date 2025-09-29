  • Instagram
НОИ с гореща новина за трудовите книжки

Много важна препоръка към хората, свързана с дългогодишен документ.
От 1 юни 2025 г. хартиените трудови книжки вече се заменят с електронни трудови записи, които стават част от Регистъра на заетостта, администриран от НАП.

Оттук нататък данните за трудовите правоотношения ще се въвеждат и съхраняват единствено в електронен формат.

Въпреки промяната, всички хартиени трудови книжки, издадени преди тази дата, остават официални документи и ще продължат да удостоверяват вписаните в тях обстоятелства за трудовия стаж.

Националният осигурителен институт препоръчва на работниците и служителите да съхраняват книжките си до пенсиониране, тъй като те могат да бъдат използвани за доказване на осигурителните периоди.

Законът дава срок до 1 юни 2026 г. на работодателите да оформят книжките, като удостоверят с цифри и думи продължителността на стажа, заверят документа с подписи и печати и го върнат на съответния служител.

