Вълнуващи литературни премиери в програмата на Синелибри 2025

Единадесетото издание на Синелибри по традиция ще предложи примамлива съпътстваща програма от кино-литературни срещи и събития. Сред гостите, с които зрителите на фестивала ще имат удоволствието да се срещнат на живо, са личности с многостранен талант и изяви в различни области на изкуството като Юнас Карлсон и Майк Дауни.





За 11 октомври от 19:30 ч. в кино „Одеон“ е планирана кино-литературната среща с нашумелия шведски писател, драматург и актьор Юнас Карлсон. Известен с ролите си в Кралския драматичен театър в Стокхолм и с филмовите си участия, Карлсон ще представи в София романа си „Дъждовният човек“, който вече има екранизация под режисурата на Ханес Холм с Роберт Густафсон в главната роля. Преведена на български от Стефка Кожухарова, тази затрогваща „история с розова градина“ и сюрреалистичен привкус запознава читателите с Ингмар Карлсон, сърдито старче, което живее в малко провинциално градче в Швеция, не общува с никого и отказва да спазва неписаните правила на местната общност. Непосредствено след представянето на книгата ще бъде показан филмът „Стокхолмски истории“ на режисьорката Карин Фален. Освен че е съавтор на сценария, Карлсон изиграва една от главните роли в тази пленителна хумористична драма, преплитаща съдбите на петима души. Билети за събитието може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/7395974525



Специален гост на 11-ото издание на Синелибри е и Майк Дауни, водещият ирландско-британски филмов продуцент, публицист, университетски преподавател, председател на Европейската филмова академия. Дауни е носител на отличието офицер на Ордена на Британската империя, а през 2022 г. университетът „Уорик“ му присъжда почетното звание доктор хонорис кауза за значителен принос към световното кино. В България е известен и като автор на приключенската мистерия „Златото на Истрия“, книга първа от трилогията „Цветовете на Истрия“.



Тази есен Майк Дауни ще представи в София втората книга от поредицата, озаглавена „Истрия в черно“. Една история за омразата, която покълва щедро в наранените сърца, и за нейната вечна съперница - прошката. Романът разказва за семейни загадки и тайни от миналото на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Участта на тази фамилия е отражение на различните превъплъщения на една красива и изтерзана от човешки грешки страна и свидетелство за желанието на хората да вярват в нещо повече от тях самите. Премиерата на „Истрия в черно“ ще се състои на 27 октомври от 18:00 ч. в One Gallery на ул. „Дякон Игнатий“ 1а. Достъпът до събитието е свободен.



Майк Дауни пристига у нас и в качеството си на копродуцент на завладяващата биографична драма „Франц“, дело на бележитата режисьорка и сценаристка Агнешка Холанд. Филмът представлява удивителен калейдоскоп от събития, фрагменти, сънища, писма и оцелели истории, от които изплува портретът на един от най-знаменитите творци на миналия век – Франц Кафка.



Като влиятелен продуцент и уважаван председател на ЕФА Дауни ще се включи в панелните дискусии на Международния форум на литературните адаптации BOB 2025, който ще се проведе на 25 октомври. Гостите на форума ще имат ексклузивен достъп до премиерата на „Франц“ в присъствието на Холанд, която ще се състои на 25 октомври от 19:00 ч. и ще бъде последванa от Q&A сесия с именитата режисьорка. Зрителите все още могат да си набавят билети оттук и на касата на кино „Люмиер“.



