  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +15 / +16
Варна: +15 / +18
Сандански: +15 / +20
Русе: +13 / +16
Добрич: +13 / +16
Видин: +11 / +15
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +15
Смолян: +7 / +11
Кюстендил: +11 / +15
Стара Загора: +13 / +15

Ставрев, ПП-ДБ: Създаваме мобилно приложение за градския транспорт в София

  • Сподели в:
  • Viber
Ставрев, ПП-ДБ: Създаваме мобилно приложение за градския транспорт в София
A A+ A++ A

Общинският съветник от групата на “Продължаваме промяната - Демократична България” Симеон Ставрев разкри, че работи за създаването на ново мобилно приложение за градския транспорт в София.


Такова вече съществува в редица западноевропейски столици, както и в няколко български градове.

“С мобилното приложение ще можете да си купите билети и карти, да проверите след колко време идва градският транспорт на спирката, както и какво е разписанието. Ще е възможно дори закупуването на билети за зоопарка или БДЖ. Това ще предложим на Столичния общински съвет заедно със зам.-кмета по дигитализация на София”, пише Ставрев във Фейсбук профила си.


Предтавителят на “Да, България” допълва, че приложението ще има и функционалност за зареждане на превозни документи в дигиталния портфейл, за следене на превозното средство в реално време, за създаване на потребителски профил с любими спирки и маршрути.

“Планираме обществената поръчка да бъде обявена от Столична община, а не от ЦГМ. Направихме подробен анализ на възможното време за разработка и приблизителна цена. При най-консервативния сценарий времето за реализация е 540-700 часа, а максималната стойност - 100 800 лева без ДДС”, пише Ставрев.

Общинският съветник уточнява, че досегашното приложение Sofia Plus предлага единствено заплащане на паркирането в столицата, съобщават от пресцентъра на „Да, България“. Освен това, нито Столична община, нито ЦГМ могат да подобряват или добавят нови функционалности в приложението, тъй като не притежават неговия изходен код.

#градския транспорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?