Ставрев, ПП-ДБ: Създаваме мобилно приложение за градския транспорт в София

Общинският съветник от групата на “Продължаваме промяната - Демократична България” Симеон Ставрев разкри, че работи за създаването на ново мобилно приложение за градския транспорт в София.



Такова вече съществува в редица западноевропейски столици, както и в няколко български градове.

“С мобилното приложение ще можете да си купите билети и карти, да проверите след колко време идва градският транспорт на спирката, както и какво е разписанието. Ще е възможно дори закупуването на билети за зоопарка или БДЖ. Това ще предложим на Столичния общински съвет заедно със зам.-кмета по дигитализация на София”, пише Ставрев във Фейсбук профила си.



Предтавителят на “Да, България” допълва, че приложението ще има и функционалност за зареждане на превозни документи в дигиталния портфейл, за следене на превозното средство в реално време, за създаване на потребителски профил с любими спирки и маршрути.

“Планираме обществената поръчка да бъде обявена от Столична община, а не от ЦГМ. Направихме подробен анализ на възможното време за разработка и приблизителна цена. При най-консервативния сценарий времето за реализация е 540-700 часа, а максималната стойност - 100 800 лева без ДДС”, пише Ставрев.

Общинският съветник уточнява, че досегашното приложение Sofia Plus предлага единствено заплащане на паркирането в столицата, съобщават от пресцентъра на „Да, България“. Освен това, нито Столична община, нито ЦГМ могат да подобряват или добавят нови функционалности в приложението, тъй като не притежават неговия изходен код.