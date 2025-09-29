Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София снощи.

От свои източници БНР научи, че това се е случило в края на миналата седмица.

Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

БНР научи още, че водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.