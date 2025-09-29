  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +15 / +16
Варна: +15 / +18
Сандански: +15 / +20
Русе: +13 / +16
Добрич: +13 / +16
Видин: +11 / +15
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +15
Смолян: +7 / +11
Кюстендил: +11 / +15
Стара Загора: +13 / +15

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

  • Сподели в:
  • Viber
Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
A A+ A++ A

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София снощи.

От свои източници БНР научи, че това се е случило в края на миналата седмица.

Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

БНР научи още, че водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

#арести

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?