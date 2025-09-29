  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +15 / +16
Варна: +15 / +18
Сандански: +15 / +20
Русе: +13 / +16
Добрич: +13 / +16
Видин: +11 / +15
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +15
Смолян: +7 / +11
Кюстендил: +11 / +15
Стара Загора: +13 / +15

Топ трите най-вкусни и бързи рецепти с тиква за есента

  • Сподели в:
  • Viber
Топ трите най-вкусни и бързи рецепти с тиква за есента
A A+ A++ A

Есента е сезонът, когато природата ни дарява с изобилие от вкусни плодове и зеленчуци. Един от най-емблематичните продукти на този период е тиквата – не само заради своята универсалност в кулинарията, но и заради своите здравословни ползи. В тази статия ще ви представим три лесни и бързи рецепти с тиква, които ще внесат уют и вкус във вашата кухня през есенните дни.

1. Крем супа от тиква

Необходими продукти:

  • 500 г тиква (обелена и нарязана на кубчета)
  • 1 глава лук (нарязан на ситно)
  • 2 скилидки чесън (нарязани на ситно)
  • 1 картоф (обелен и нарязан на кубчета)
  • 1 морков (нарязан на кръгчета)
  • 1 л зеленчуков бульон
  • 200 мл кокосово мляко (по желание)
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Зехтин или масло за готвене
  • Пресен магданоз за гарниране

Начин на приготвяне:

  1. Загрейте зехтина или маслото в голяма тенджера на среден огън. Добавете лука и чесъна и ги задушете до златисто.
  2. Добавете тиквата, картофа и моркова към тенджерата и разбъркайте добре. Гответе още няколко минути, докато зеленчуците започнат да омекват.
  3. Налейте зеленчуковия бульон и оставете супата да заври. Намалете огъня и оставете да къкри около 20 минути, докато всички зеленчуци са напълно омекнали.
  4. С помощта на блендер пасирайте супата до гладка консистенция. Ако желаете по-кремообразна текстура, добавете кокосовото мляко и разбъркайте добре.
  5. Подправете със сол и черен пипер на вкус. Сервирайте гореща, гарнирана с пресен магданоз.

2. Печена тиква с мед и орехи

Необходими продукти:

  • 1 кг тиква (обелена и нарязана на парчета)
  • 3 с.л. мед
  • 1/2 ч.ч. смлени орехи
  • 1 ч.л. канела
  • Щипка индийско орехче
  • Малко зехтин

Начин на приготвяне:

  1. Загрейте фурната на 180°C.
  2. Поставете парчетата тиква в тава, покрита с хартия за печене.
  3. Поръсете тиквата със зехтин, мед, канела и индийско орехче. Разбъркайте добре, за да се покрият равномерно всички парчета.
  4. Поръсете смлените орехи върху тиквата и разбъркайте отново.
  5. Печете в предварително загрятата фурна за около 30-40 минути, докато тиквата стане мека и карамелизирана.
  6. Сервирайте топла като десерт или закуска.

3. Тиквена паста с рикота и салвия

Необходими продукти:

  • 200 г тиквени спагети (или обикновени спагети с добавена тиква)
  • 200 г рикота
  • 1 шепа пресни листа от салвия
  • 2 с.л. зехтин
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Пармезан за гарниране

Начин на приготвяне:

  1. Сварете тиквените спагети според инструкциите на опаковката. Отцедете ги и запазете малко от водата за варене.
  2. В купа смесете рикотата със зехтина, солта и черния пипер.
  3. Смесете сварените спагети с рикотата и добавете няколко листа салвия. Ако сосът е твърде гъст, добавете малко от водата за варене.
  4. Сервирайте веднага, гарнирани с настърган пармезан и още няколко листа салвия.

Тези три рецепти с тиква са идеални за есента, защото съчетават простота и вкус, а също така предлагат разнообразие от текстури и аромати. Независимо дали търсите нещо сладко или солено, тези ястия ще ви стоплят и ще ви накарат да се насладите на богатството на сезона. Приятен апетит!

#тиква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?