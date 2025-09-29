Тръмп даде зелена светлина на Киев за удари по руска територия с ракети далечен обсег

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог потвърди, че президентът Доналд Тръмп е дал разрешение на Киев да извършва удари с далечен обсег върху руска територия. В интервю за Fox News Келог подчерта, че „не съществуват убежища“ сред руски цели, което е сигнал за Украйна да използва ударните си възможности там, където е необходимо. Той уточни обаче, че разрешението се прилага индивидуално за всяка операция и трябва да следва инструкциите на президента, отразявайки огромната роля на Тръмп в конфликта. „Ако президентът каже наляво, вървиш наляво. Ако каже надясно, вървиш надясно. Това е подхода на президента“, обясни Келог.

Пратеникът отбеляза, че президентът Володимир Зеленски е поискал ракети Томахоук с обсег до 2 500 километра по време на последната си среща с Тръмп. Докато САЩ обмислят доставката на тези крилати ракети, официално решение все още не е взето. Келог поясни, че украинските сили понякога имат право да използват доставеното от САЩ въоръжение за удари в дълбочина, докато в други случаи се изисква изрично разрешение. Развитието на ситуацията подчертава продължаващата зависимост на Украйна от въоръжението, предоставено от съюзниците ѝ, за провеждане на операции с далечен обсег.

Келог също така подчерта значението на предпазливостта предвид последните руски провокации в европейското въздушно пространство. На 10 септември руски изтребители нарушиха полското въздушно пространство, принуждавайки Варшава за първи път от над три години на пълен конфликт да свали дронове, а на 19 септември три руски самолета навлязоха в естонското въздушно пространство. Тези инциденти засилват необходимостта от внимателни реакции, докато Украйна получава разрешение да нанася удари по-дълбоко в руска територия.

Келог подчерта и по-широкия контекст: Русия не успява да постигне целите си в Украйна. „Русия не печели тази война. Ако печелеше, щеше да е в Киев, Одеса, щеше да е над река Днипър“, каза той. Според последната оценка на Генералния щаб на Украйна, Русия е загубила приблизително 1 109 590 войници от началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г.

Въпреки че по-рано Тръмп критикуваше украинските удари в Русия – като писмото му от 22 август до унгарския премиер Виктор Орбан, в което осъжда атаките с дронове по нефтопровода „Дружба“ – в последно време президентът зае по-твърда позиция срещу руската агресия. „Много съм недоволен от това, което Русия прави и от това, което президентът Путин прави“, каза Тръмп на 25 септември. „Не ми харесва въобще. Той убива хора без причина.“

Коментарите на Келог показват стратегическа промяна: докато преди удари в дълбочина бяха оспорвани, сега Вашингтон активно търси начини да подкрепи Киев, включително с потенциална доставка на ракети Томахоук, като посланието е ясно – вътрешността на руската територия вече не е извън обсега на Украйна.