Експерт: Картовите плащания ще улеснят преминаването към еврото

Картовите плащания могат да бъдат значително предимство в процеса по въвеждане на еврото в България, както за потребителите, така и за бизнеса. Това заяви Полина Тоскова - ръководител в компания, предоставяща инфраструктура за безкешови плащания, в интервю за предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.

По думите ѝ безкешовите разплащания набират популярност както у нас, така и в световен мащаб. „Все повече потребители имат необходимост и желание да плащат с карта. След пандемията от COVID-19 наблюдаваме тенденция към повишена употреба на картови и онлайн плащания. Ръстът е средно около 10%, а при мобилните разплащания - между 30 и 60%“, поясни тя.

Тоскова подчерта, че навиците на потребителите се променят, като все по-често те предпочитат дигитални методи за плащане в ежедневието си. „Възрастовата група между 30 и 44 години е най-активна при картовите разплащания“, допълни тя.

Според нея глобалният пазар за безкешови плащания нараства ежегодно с между 10 и 15%, като това показва устойчива промяна в поведението на клиентите. В България тенденцията е най-изразена в големите градове, докато в по-малките населени места все още се наблюдава изоставане, поради липса на терминали за плащане с карта (ПОС устройства).

Тоскова изрази увереност, че именно картовите плащания могат да намалят риска от спекулации при въвеждането на еврото. „При плащанията с карта превалутирането ще се случва автоматично и прозрачно. Това прави процеса по-сигурен и за клиентите, и за търговците“, уточни тя.

Според нея колкото по-бързо се въведат масово дигиталните разплащания по време на преходния период към еврото, толкова по-облекчен ще бъде процесът за бизнеса и потребителите. „Картовите плащания не са страшни. Те могат да бъдат повече предимство, отколкото предизвикателство“, заяви тя категорично.