Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди
След сребърния медал на Алекс Николов от Световното първенство по волейбол, неговата приятелка Юлита Димитрова сподели трогателни думи в социалните мрежи, изразявайки гордост и възхищение от усилията на волейболиста.

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия", написа Юлита във Facebook.

Тя сподели, че е плакала, наблюдавайки усилията на Николов по пътя към финала, и отново плаче от гордост: „Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди“.

Юлита призова волейболиста да излиза на терена не заради аплодисментите, а за да покаже на света значението на непреклонността. „Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб“, написа още приятелката на Николов.

#волейбол

