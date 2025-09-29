Какви са емоциите след второто място на България на Световното по волейбол

Български фурор на Световното първенство по волейбол и първи сребърен медал от 55 години насам. Най-младият отбор на Мондиала във Филипините остана непобеден до големия финал, където измъкна гейм на защитаващия титлата си Италия, но все пак отстъпи. Въпреки това успехът е огромен, каквито са и емоциите след феноменалното представяне на националите.

„Преживях финала с много емоции, радост и надежди, че ще покорим върха. Останахме една крачка под него, но това, което направиха момчетата, е страхотен успех, защото те са още много млади. Бих казал, че дори малко изпревариха времето, в което да демонстрират уменията си. Нека си дадем сметка, че има много волейболисти, които тренират от много дълги години, но никога не са стъпвали на тези стълбички”, коментира бившият национален състезател Евгени Иванов - Пушката.

Той е категоричен, че това няма да е последният финал за момчетата и следващата им цел са Олимпийските игри през 2028 г.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира представянето на националния отбор след снощния финал.

„Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват“, сподели Ганев.

Той обяви, че утре в 17:30 ч. ще се организира голямо посрещане на националите с открит автобус. „Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, добави президентът на федерацията.

Според него опитът на Италия е изиграл роля във финала, но за българите това е още по-голям стимул: „Вече знаем какво ще правим догодина. Следващата година предстои Европейско първенство, на което ще сме домакини“, отбеляза Ганев.

Той коментира и снимката, която се разпространява в социалните мрежи – кадърът, на който италианският волейболист Симоне Анцани хваща с ръце лицето на плачещия Дамян Колев след финала.

„Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани каза на Колев: "Вашият път тепърва започва’“, заяви Ганев.

В студиото на „Здравей, България“ Димо Тонев, Лазар Бучков и Тодор Христов коментираха пътя на тима, усилията зад кулисите и емоциите на терена.

Волейболната легенда и бивш капитан на националния отбор Димо Тонев напомни, че зад всяка победа стоят години труд и отдаденост: „Говори се за това, което се вижда на повърхността – големият успех. Но зад всичко това стои много труд, години тренировки, както и семействата на волейболистите. Зад тях стоят и треньорите, които са ги запалили по волейбола“.

Тонев коментира и начина на работа на треньора Джанлоренцо Бленджини, който е направил редица успешни промени в състава.

„Хората се питаха как говори треньорът с момчетата – повечето от националите ни говорят италиански, а с тези, които не разбират, той общува на английски“, обясни Тонев.

Състезателят на „Левски“ Лазар Бучков подчерта колко важна е психическата настройка във финални мачове: „На финал, който излезе по-нахъсан и по-агресивен, той печели накрая. Малко не ни достигна – италианците бяха по-добри на сервис и това си каза думата. Но не трябва да забравяме, че нашият национален отбор беше най-младият на турнира във Филипините.“

Бучков сподели, че момчетата са приятели не само на терена, но и извън него: „България ги вижда сега като звезди, но те са обикновени момчета. Приятелството им си пролича и в играта. По време на турнир е хубаво да си изолиран и да не четеш коментари в социалните мрежи – така се запазва концентрацията.“

Той разказа и за ежедневието на волейболния лагер: „Ставаме рано, закусваме, имаме малко свободно време, после обяд. След това – три часа волейбол, два часа фитнес, вечеря и събиране със съотборниците. Всичко правим заедно.“

Спортният журналист и коментатор на NOVA Тодор Христов акцентира върху класата на италианския съперник: „В такива мачове печели по-класният отбор. Особено със сервиза, който имаха италианците, беше много трудно да бъдат победени.“

Христов припомни и силата на българската волейболна традиция: „Десетилетия наред България е имала самочувствието на волейболна сила. Никога няма да забравя кадъра след победата на четвъртфинала срещу САЩ – момент на пълно изтощение, но и огромна радост.“

Бившият селекционер на националния отбор по волейбол и настоящ треньор Найден Найденов призна, че е бил изненадан от впечатляващото представяне на България на Световното първенство. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS той коментира емоциите си след финала.

„Не съм очаквал такъв успех. Много ми се искаше момчетата да играят добре и да покажат израстване, но нещата се развиха толкова бързо, че показаха нещо невероятно на финала на Световното първенство, което изобщо не очаквах. Още първия гейм в първата среща срещу Германия ни даде тласък за това първенство“, сподели Найденов.

Той подчерта, че изграждането на подобен отбор изисква време: „Един такъв отбор се гради с търпение. В предишните години нещата не се получаваха и имаше доста критики към националния отбор. Радвам се, че именно волейболът обедини нацията. Можем само да се гордеем.“

Найденов отдаде голямо значение на ролята на селекционера Джанлоренцо Бленджини:„Явно треньорът е постигнал това, което иска – спортистите го усещат вътрешно, вярват му, уважават го и го слушат.“

Той призна, че емоцията все още е много силна: „Цялото първенство е един велик момент. Дори и сега имам сълзи в очите. Така не съм се вълнувал от години.“