С какво време посрещаме октомври

Изпращаме сух и топъл септември. Утре дневните температури слабо ще се повишат. Сутрешните температури ще са ниски. Това каза синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология в ефира на БНТ.

В четвъртък ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Температури започват да се понижават. В София максималната температура едва ли ще прехвърли 10 градуса, с валежи през целия ден, добави той.

По думите му на 3 октомври вероятно да бъдат издадени кодове за опасно метеорологично време. И допълни, че в края на седмицата се очакват есенни студове и сняг под 1200 метра.

"Предстои доста динамично време и през тази седмица и в края на седмицата ще има доста сериозни есенни студове. И снежната граница от сега, ако е над 2700 метра, то в края на седмицата вече сняг ще вали под 1200 метра. Така че трябва да сме подготвени да следиме краткосрочните прогнози", обясни синоптикът.

През втората половина на октомври предстои възврат на лятото. Ще има спокойни, топли есенни дни. Средно месечни температури ще са около климатичните норми. Най-високи от 25-30 градуса, най-ниските от минус 3 до плюс 2 градуса, поясни Стоев.