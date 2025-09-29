Продължават ремонтите по АМ "Тракия"

Ремонтните дейности по автомагистрала "Тракия" продължават днес и затрудняват движението в областите София, Пазарджик и Сливен. В трите участъка движението се извършва само в платното за столицата, като там е разрешено движението и в аварийната лента, съобщи NOVA.

Пътуващите между София и Пловдив могат да използват трасето Ихтиман – Самоков и Подбалканския път като алтернативни маршрути.

Превантивният ремонт обхваща три отсечки от магистралата. Първата е в участъка между 24-и и 33-и километър на територията на Софийска област. Втората отсечка е между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик. Третият ремонтиран участък се намира между 262-и и 273-и километър в област Сливен.

Строително-монтажните работи включват цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на пътните знаци и ограничителните системи, както и нанасяне на нова маркировка.

Апел към шофьорите

От Агенция "Пътна инфраструктура" апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. При интензивен трафик е възможно по-бавно придвижване в колона в участъците с ремонт.

Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в участъка в Софийска област е 10 ноември, а в областите Пазарджик и Сливен – 30 ноември.