Безпрецедентни нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО

Безпрецедентни въздушни инциденти, приписвани на Русия, поставят под напрежение източния фланг на НАТО, след като през септември са регистрирани многобройни случаи на нарушения на въздушното пространство в страни като Полша, Естония, Латвия и Румъния. Съюзът реагира с повишена тревога, а международни анализатори подозират, че действията на Москва може да целят отклоняване на вниманието от военните ѝ операции в Украйна.

На 10 септември около 20 руски дрона са навлезли дълбоко в територията на Полша. Някои от тях са били свалени от натовски изтребители, а други са се разбили самостоятелно. Това е първият регистриран военен сблъсък на НАТО с Русия от началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 година. Москва категорично отрече да е замесена в атаката, а съюзникът ѝ Беларус обвини Украйна, че е заглушила сигналите на дроновете, предизвиквайки тяхното отклонение.

Наред с инцидента в Полша, Естония съобщи, че руски военни самолети са навлезли в нейното въздушно пространство, като са останали там в продължение на 12 минути. Според естонския външен министър това е "безпрецедентно нагло поведение". Подобни сигнали идват и от Латвия и Румъния, където са засечени руски дронове.

Наблюдатели и анализатори тълкуват тези действия като част от по-широка тактика на Кремъл, целяща да тества реакциите на НАТО и да прецени готовността на Алианса да се намеси, ако бъдат атакувани негови членки. Теорията за т.нар. "принудителна сигнализация" предполага, че Москва изпраща послание: „Ние сме готови да поемем рискове, дори на ръба на директна конфронтация.“

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Русия се опитва да отклони вниманието на Запада от Украйна и да насочи ресурсите на НАТО към собствената му защита: „Може би тяхното изчисление е било, че сега европейските страни трябва да изпратят нещо допълнително на Естония по отношение на средствата за противовъздушна отбрана, а това означава, че не могат да го изпратят на Украйна“, заяви той.

Междувременно НАТО активира механизъм за консултации по сигурността след атаката в Полша и започна засилване на въздушната отбрана по границите си с Русия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че всяка реакция ще се базира на конкретни разузнавателни данни и степента на заплаха, която представлява съответният обект.

Полският премиер Доналд Туск обяви, че страната му ще сваля всеки обект, който наруши въздушното ѝ пространство: „Без обсъждане, Полша ще реагира на всяка заплаха по възможно най-твърд начин“, заяви той.

САЩ, водени от президента Доналд Тръмп, показаха колеблива реакция. Първоначално Тръмп омаловажи инцидента в Полша като "възможна грешка", но по-късно заяви, че подкрепя свалянето на руски самолети, които нарушават въздушното пространство на държави от НАТО. Въпреки това, той отказа да отговори конкретно дали Америка би се намесила с военна сила при подобни бъдещи инциденти.

Нарастващото напрежение между Русия и НАТО поставя на изпитание доверието между страните-членки и стратегическата стабилност в Европа. Анализатори като Марк Галеоти и Едуард Лукас предупреждават, че Москва цели не толкова да спечели война, колкото да подкопае доверието в Алианса: „Русия не е нужно да побеждава НАТО военно, ако може да го победи политически“, пише Лукас.