Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нацията

Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нацията
Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас!“ — това написа във „Фейсбук“ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след финала на Световното първенство във Филипините

България загуби битката за титлата срещу действащия шампион Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) и за втори път в историята си стана световен вицешампион – 55 години след историческото сребро в София през 1970 година.

Младият български състав на Джанлоренцо Бленджини опита да се противопостави на класата на Италия.

  • В първия и втория гейм „лъвовете“ имаха своите силни моменти, но в решителните разигравания съперникът наложи превес.
  • Третата част бе изцяло за България – с мощна атака и солидна блокада.
  • В четвъртия гейм обаче Италия показа превъзходството си и спечели убедително.

С тази победа „Скуадра адзура“ защити световната си титла от 2022 г. и завоюва общо пето злато в историята си.

Александър Николов бе най-резултатен за нашия отбор с 23 точки – 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов допринесе с 11 точки и стабилна игра. Останалите съотборници се ограничиха до 5 или по-малко точки.

Италия имаше превъзходство във всички елементи: 46:43 в атака, 10:4 при блокадите, 13:4 при асовете и с една грешка по-малко.

Въпреки загубата, българските национали се записаха в историята като поколение, което върна България на финал на световно първенство след повече от половин век.

