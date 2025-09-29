  • Instagram
Земетресение люшна на границата на България

Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Гърция, в близост до границата с България.

Данните са на НИГГГ към БАН.

Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП Кулата и на около 20 км от българския град Петрич.

Дълбочината на земетресението, регистрирано в 4:22 сутринта в понеделник, е 12 км.

Няма данни да е усетено на българска земя, както и да е причинило щети.

