Земетресение люшна на границата на България
Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Гърция, в близост до границата с България.
Данните са на НИГГГ към БАН.
Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП Кулата и на около 20 км от българския град Петрич.
Дълбочината на земетресението, регистрирано в 4:22 сутринта в понеделник, е 12 км.
Няма данни да е усетено на българска земя, както и да е причинило щети.
