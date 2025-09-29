Бенямин Нетаняху: Израел е локализирал иранския обогатен уран

Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява около 400 килограма уран, обогатен до нива близки до необходимите за използване в ядрени оръжия. Информацията беше потвърдена от израелския премиер Бенямин Нетаняху в интервю за американската телевизия Fox News.

"Ние със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа за местонахождението му", заяви Нетаняху. Израелският премиер допълни, че страната му е споделила тази информация със САЩ.

Според доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от началото на лятото, преди началото на войната на Израел срещу Иран, страната е притежавала над 400 килограма уран, обогатен до 60% чистота. За производството на ядрени оръжия е необходимо допълнително обогатяване над 90%.

Остава спорно колко от този материал и от капацитета на Иран за обогатяване са останали непокътнати след атаките на САЩ и Израел през юни. Иран категорично отрича да се стреми към разработването на ядрени оръжия.

Призив за продължаващ натиск

"Трябва да поддържаме дипломатически и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяването на усилията му да произвежда ядрени бомби, насочени към унищожаването на моята и вашата страна", заяви израелският премиер пред американската публика.

Нетаняху не даде пряк отговор на въпроса дали Израел, за който се смята, че разполага със собствен таен ядрен арсенал, планира да конфискува урана.

Възстановени санкции на ООН

Почти 10 години след историческото ядрено споразумение с Иран, санкциите на ООН, наложени първоначално на страната, бяха възстановени в неделя след изтичането на крайния срок.

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли преговорите по иранската ядрена програма, които биха могли да породят "нови проблеми", след възстановяването на санкциите на ООН срещу страната му.

"Винаги сме заявявали готовността си за логичен, справедлив и честен диалог, основан на ясни критерии, но никога няма да приемем преговори, които биха ни донесли нови проблеми и трудности", заяви Пезешкиан, според информационната агенция ИРНА.