Дания обяви национална забрана за полети на цивилни дронове тази седмица, докато Копенхаген се готви да приеме среща на върха на лидерите от ЕС. Мярката, в сила от понеделник до петък, има за цел да засили сигурността на фона на вълна от мистериозни наблюдения на дронове в страната от 22 септември насам.

Датската армия съобщи, че отново са били забелязани дронове над военни обекти през нощта – втори подобен случай в рамките на два дни. Миналата седмица няколко летища бяха принудени временно да спрат работа заради дронове, а властите не изключват руско участие. Москва обаче категорично отрича връзка.

Министърът на транспорта Томас Даниелсен обясни, че временната забрана е въведена, за да се избегне рискът враждебни дронове да бъдат объркани с цивилни. „Дания ще приеме лидерите на ЕС през следващата седмица, когато сигурността ще бъде във фокус. Затова от понеделник до петък затваряме въздушното пространство на страната за всички цивилни дронове“, заяви той. Нарушителите могат да получат глоба или до две години затвор, допълни министерството.

Министърът на правосъдието Петер Хумелгор подчерта, че целта е да се улесни работата на службите за сигурност. „Полицията е в повишена готовност, а нашите институции трябва да използват ресурсите си там, където е необходимо, за да защитят датчаните и нашите гости“, каза той, като уточни, че забраната гарантира, че усилията няма да се разпиляват за безобидни цивилни дронове. Полицията потвърди, че е получила над 500 сигнала от граждани, но повечето от тях са се оказали фалшиви тревоги.

Ограниченията важат единствено за частни оператори. Дронове на армията, полицията, спасителните служби и здравните власти са изключени. Подобни притеснения се появиха и извън Дания: Норвегия разследва предполагаеми наблюдения на дронове край основната си база за изтребители F-35 в Йорланд, а Германия обяви планове да позволи на армията да сваля дронове, след като „рояк“ беше засечен над Шлезвиг-Холщайн, близо до датската граница.

В отговор НАТО засили наблюдението и отбранителната си готовност в района на Балтийско море. Говорителят на Алианса Мартин О’Донъл съобщи, че мерките включват разполагане на няколко платформи за разузнаване и наблюдение, както и поне един военноморски кораб за противовъздушна отбрана.

Вълната от инциденти с дронове идва след нарушения на естонското въздушно пространство от руски самолети и навлизане на дронове в Полша и Румъния, което допълнително засилва напрежението в региона на фона на войната в Украйна. Датските разследващи органи все още не са установили отговорните, но премиерът Мете Фредериксен посочи Москва като най-вероятен източник на заплахата: „Има една основна държава, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия.“ Кремъл категорично отхвърли тези обвинения.