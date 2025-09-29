Зеленски: Русия превръща танкери в платформи за атаки с дронове срещу Европа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в традиционното си вечерно обръщение, че Русия е започнала да използва танкери като платформи за изстрелване и управление на дронове, насочени срещу европейски държави. Позовавайки се на нови разузнавателни данни, той предупреди, че руският "сенчест" флот вече играе пряка роля в разширяването на дроновата война отвъд границите на Украйна.

„Особено важно е санкциите да ударят болезнено руската търговия с енергийни ресурси и цялата инфраструктура на танкерния ѝ флот,“ подчерта Зеленски. „Освен това разузнаването вече показва, че руснаците използват танкери за изстрелване и управление на дронове срещу европейски държави. Това е още едно доказателство защо Балтийско море и други морета трябва да бъдат затворени за руските танкери – поне за така наречения 'сенчест флот'.“

Зеленски обърна внимание и на очакванията на Киев за по-твърдо ангажиране от страна на САЩ. „Обсъдихме с президента Тръмп какво би могло реално да принуди Русия да промени позицията си и да спре войната. Светът разполага с инструменти, които наистина могат да имат миротворчески ефект,“ добави той.

Изявлението дойде на фона на рязко увеличаване на руската дронова активност в Европа. На 10 септември близо двайсет руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша – първо масирано нахлуване от този вид. Част от летателните апарати проникнаха на разстояние до 300 километра навътре в страната.

Седмица по-късно Украйна и Полша обявиха създаването на съвместна работна група по въпросите на безпилотните системи, включваща военни експерти от двете държави.

Оттогава насам засилените полети на дронове нарушават работата на редица европейски летища. В началото на седмицата няколко летища в Дания, както и летище Осло в Норвегия временно прекратиха дейност. На 27 септември амстердамското летище „Схипхол“ затвори една от пистите си заради засечен дрон в района, а ден по-рано летище във Вилнюс два пъти прекрати полети поради подозрение за дронова заплаха.

Москва отрича участие в тези инциденти, но западни официални лица продължават да свързват активността с разширяващата се руска хибридна кампания.

Успоредно с това Украйна засилва ударите си срещу руската енергийна инфраструктура. На 28 септември руски канали в "Телеграм" съобщиха, че украинските сили са обстреляли с ракети ХИМАРС топлоелектрическа централа край Белгород. По данни на местните власти атаката е причинила мащабни прекъсвания на електрозахранването в Белгородска област.

Губернаторът Вячеслав Гладков потвърди, че е засегната критична инфраструктура, и определи последствията като „значителни прекъсвания на електрозахранването“, но подробности за мащаба на щетите остават неясни. Украинската армия не е коментирала официално, а украински медии като Kyiv Independent не са успели да потвърдят детайлите за удара или използваното оръжие.

Системите ХИМАРС, с обсег около 70 километра, дават на Украйна възможност за прецизни удари по руски позиции и инфраструктура непосредствено зад фронтовата линия.

Ударът по Белгород е част от по-широка украинска кампания срещу руската петролна, газова и енергийна инфраструктура, която се разглежда като жизненоважна за финансирането на войната на Москва. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски заяви на 25 септември, че атаките срещу руската нефтена инфраструктура сериозно са нарушили снабдяването с гориво и логистиката на руските войски.

Изследване на групата Energy Aspects, цитирано от Financial Times, показва, че от август 2025 г. насам украински дронове са ударили 16 от 38-те руски нефтопреработвателни завода. Това е намалило рафиниращия капацитет на Русия с над 1 милион барела дневно и е свело износа ѝ до нива, по-ниски от тези преди пълномащабната инвазия.

Белгород, разположен непосредствено срещу украинска Харкивска област, се превърна в честа цел на украински атаки заради близостта си и ключовата роля в снабдяването на руските военни операции.