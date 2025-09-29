Ванс: Русия отказва мирни преговори! Тръмп обмисля да достави на Украйна „Томахоук“

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс потвърди, че Русия отказва да участва както в двустранни мирни преговори с Украйна, така и в тристранни разговори с участието на Вашингтон. В интервю за Fox News Ванс подчерта, че САЩ остават ангажирани с търсенето на мирно решение, но нежеланието на Москва да се включи блокира всякакъв напредък. „Преговорите изискват участие и от двете страни, а засега Русия не е готова да седне на масата“, заяви той.

Вицепрезидентът акцентира върху цената на сегашния подход на Кремъл, като отбеляза, че руските сили понасят сериозни загуби, без да постигат съществени териториални придобивки. Той призова Москва „да се събуди и да приеме реалността“ и попита колко още животи е готова да пожертва Русия за минимални стратегически резултати. „Нашата позиция е ясна: ще продължим да работим за мир, но руснаците трябва да признаят фактите на терена“, допълни Ванс.

Коментарите му дойдоха на фона на неотдавнашни изявления на президента Доналд Тръмп, според когото Украйна не само може да си върне окупираните територии, но и да постигне повече. Ванс определи думите на Тръмп като отражение на ситуацията на бойното поле, където Русия не успява да отбележи големи успехи въпреки тежките загуби.

Освен въпроса за мирните преговори, Ванс потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда искането на Украйна за доставка на далекобойни крилати ракети „Томахоук“. Той обясни, че решението ще бъде взето лично от президента, който ще се ръководи от националния интерес на САЩ. Обсъжданията по темата, по думите му, продължават в рамките на администрацията.

Според публикации украинският президент Володимир Зеленски е поставил въпроса лично пред Тръмп по време на тяхната среща в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Зеленски е представил подробни материали за нуждите на Украйна, подчертавайки, че модерни ударни способности биха укрепили позицията на Киев и биха могли да принудят Русия да седне на сериозни преговори.

Медийни информации сочат, че Тръмп е проявил откритост към идеята, макар окончателно решение да не е обявено. Ако Украйна получи „Томахоук“, тя ще придобие способност да поразява цели дълбоко на руска територия, включително Москва. Досега Вашингтон се въздържаше от предоставяне на подобни далекобойни оръжия, но Тръмп наскоро одобри нови пакети за помощ, финансирани от НАТО по списъка с приоритетни нужди на Украйна, включително системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и ракетни установки ХИМАРС.

Ванс призна за нарастващото раздразнение в Белия дом от позицията на Москва. „През последните седмици виждаме как руснаците отказват да разговарят както пряко с украинците, така и в тристранен формат, в който президентът или висши представители на САЩ биха могли да участват“, заяви той.