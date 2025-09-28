"За нас те са шампиони": Реакциите у нас след второто място в световния волейбол

Минути след края на финалния мач от Световното волейболно първенство за мъже започнаха и поздравленията. Младият български отбор достигна до решаващия мач за титлата с отлична игра и без загуба, но срещна действащия първенец Италия и въпреки геройската си и борбена игра, отстъпи с 1:3 гейма. Обединена България изгледа заедно мача, а след него изрази гордостта си от националите.

Премиерът Росен Желязков посочи, че националите по волейбол са показали колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия.

"Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите! Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!", написа министър-председателят.

На стадион "Юнак" мача изгледаха председателят на НС Наталия Киселова и спортният министър Иван Пешев.

"Нека да поздравим спортистите и треньорския щаб, това, което постигнаха, е невероятен успех. За нас те са шампиони и не трябва да сме недоволни. Бяха на световно ниво", каза Киселова.

Спортният министър определи успеха като грандиозен. "Поздравявам играчите, щаба и федерацията, невероятна емоция ни накараха да изпитаме. Спортът обединява и сплотява, много хора се събраха да ги подкрепят", каза той.

От Министерството на младежта и спорта изразиха гордостта си и във Facebook.



"България е със сребърните медали на Световното първенство по волейбол! Да, финалът не ни донесе злато, но това, което тези момчета показаха, е достойно за уважение. Нашите лъвове победиха някои от най-силните отбори в света и доказаха, че бъдещето е пред тях. Те играха със сърце, с характер и оставиха сърцата си на игрището. Това сребро блести като злато, когато знаем колко труд, жертви и емоции стоят зад него. Благодарим ви, момчета, че ни накарахте да мечтаем, да вярваме и да се гордеем!", написаха от ведомството.

Легендарният волейболист Борислав Кьосев сподели, че усещането е вълнуващо. "Разтреперих се, момчетата направиха геройство, играха като равни с Италия. Дълги години БФ волейбол и правителствата работят за този спорт. Чакаме олимпийски медали", коментира той.



"Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас!", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, прилагайки снимка на националите.

Лидерът на ДПС и ПГ на ''ДПС - Ново начало" Делян Пеевски определи като страхотен успех сребърните медали на българските волейболисти. "Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!", написаха от пресцентъра на партията.

Според лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов всъщност сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. "Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация. Макар и за кратко — беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи — юнаци!", написа Трифонов.







