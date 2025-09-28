  • Instagram
България е световен вицешампион! Волейболистите ни са истински герои!

България е световен вицешампион! Волейболистите ни са истински герои!

ММС
Националният отбор на България е вицесветовен шампион по волейбол за мъже! "Лъвовете" останаха в подножието на върха след като загубиха след геройска съпротива от другия финалист Италия в последната среща на Мондиала във Филипините. "Скуадра адзура" надделя с 3:1 гейма след оспорван мач, изпълнен с обрат (25:21, 25:17, 17:25,25:10). Хиляди у нас подкрепяха отбора ни по време на финала. А нашите момчета не се предадоха до самия край на срещата.

В няколко града на видеоекрани хората следиха финала на Световното по волейбол, където България се изправи в епична битка с отбора на Италия.

Снимка: НОВА

Стотици софиянци се събраха на площад "Св. Александър Невски", за да гледат заедно спортната среща.

Снимка: БНР

Българският отбор каца в София във вторник в 17:30 часа и волейболистите ни ще дойдат първо тук, на площад "Александър Невски", за да се срещнат със спортната публика, която така горещо ги подкрепяше по време на цялото първенство.

#волейбол

Коментирай

